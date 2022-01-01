محمد موسى: مبادرة "قوائم الانتظار" خففت معاناة المصريين من آلام المرض

أشاد الإعلامي محمد موسى، بمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في يوليو 2018، لافتا أنها المبادرة الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا وبأعلى جودة وذلك من أجل تخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مبادرة "قوائم الانتظار" تعتبر من ضمن مبادرات عديدة اطلقها الرئيس السيسي للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الشاملة للمواطن المصرى ضمنا لأهداف خطة رؤية مصر 2030، مشيدا بمجهود وتفاني، فريق عمل متميز ومخلص، وما حققوه من إنجاز مبهر، في عام واحد.

تابع، كان هدف مجموعة إدارة أزمة ملف قوائم الانتظار هو التغلب عن كل المعوقات التي واجهت التقدم في الملف في السابق، وتقليل فترة انتظار المريض كذلك النسبة بين الأعداد المسجلة وبين العمليات التي تم اتخاذ اجراء فيها.