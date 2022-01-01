محمد موسى: إجراء 367 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

قال الإعلامي محمد موسى، بعد قرب انتهاء العام الأول، على انطلاق مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حققت مجموعة إدارة أزمة ملف قوائم الانتظار بقيادة الدكتور كريم سلام المنسق العام ومدير المشروع نجاحا كبيرا.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تنوعت الجهات والهيئات التي قامت بالتعاون مع إدارة المشروع في تنفيذ هذا الإنجاز فنجد أن المستشفيات المشاركة بالمشروع قامت بإجراء 367 ألف عملية جراحية.

تابع، كما تم زيادة التخصصات الجراحية التي يغطيها المشروع لتصبح 11 تخصص هم (قسطرة القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القساطر المخية، جراحات الأوعية الدموية)، وقد تم بالفعل مؤخرا زيادة ثلاثة تخصصات أخرى هي (جراحة الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع).