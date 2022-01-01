محمد موسى: مليون و162 ألف حالة مسجلة ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

قال الإعلامي محمد موسى، إن معدلات تنفيذ العمليات الجراحية ضمن مباردة مبادرة إنهاء قوائم انتظار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل إلى 1600 حالة يوميا مع التركيز على بعض الإجراءات الجراحية ذات الطبيعة الخاصة مثل القلب المفتوح للأطفال.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بلغ إجمالي الحالات المسجلة على المنظومة منذ بداية المشروع مليون ومائة واثنين وستين وخمسمائة وسبعة وسبعين حالة، ومن العمليات الدقيقة والتي تعتبر انجاز يحسب للمشروع وتتحدى بل وتنافس بها المستويات العالمية في نسب النجاح وسرعة الإنجاز.

تابع، كما تم وضع خريطة صحية متكاملة لمصر، لضمان توزيع عادل ومتكافئ للخدمات الصحية في جميع المحافظات وذلك من أرض الواقع مع توفير الكوادر البشرية المتميزة لضمان إتمام جميع الإجراءات بكل المحافظات في وقت قياسي، وتوفير الأجهزة والمستلزمات وتسريع الإجراءات بما يضمن حياة أفضل للمواطن المصري.

أتم موسى قائلا: فريق العمل يستمر بنفس الجهد والمثابرة في العمل نحو الانتهاء من قوائم الانتظار في أزمنة قياسية محاولين الوصول للحلم بصفر حالات انتظار.