خبيرة فلك تكشف توقعات الأبراج لـ هاني شاكر ومحمد رمضان.. فيديو

قالت ناجوليتا حافظ، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر سيحقق نحاجا أكبر على الصعيد المهني والشخصي، موضحة أنه مواليد 21 ديسمبر بين برجي الجدي والقوس.



وأضافت خبيرة علم الأبراج والفلك خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنان محمد رمضان من مواليد 23 مايو سيحقق نجاحات مادية كبيرة وشهرة واسعة، موضحة أن كل مواليد هذا اليوم سيحصلون على الكثير من الأمنيات والأموال والشهرة في مجالات عملهم.



وعن برج الميزان، قالت خبيرة الأبراج إنه سيحقق الكثير من الإنجازات خاصة العاملين في مجال التسويق وسيحققون شهرة كبيرة، وهو من أكثر الأبراج الذي واجه التحديات والصعاب لذلك استطاع تغيير شخصيته أكثر من مرة.