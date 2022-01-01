خبيرة فلك: مواليد برج الثور سيحقق إنجازات كبيرة في 2022

قالت ناجوليتا حافظ خبيرة علم الأبراج والفلك، إن مواليد برج الثور سيغير من طبيعة شخصيته خلال عام 2022 سيكون أكثر مرونة بعدما كان عنيد خلال 2021 كانت تقف حائلا أمام تحقيقه العديد من الإنجازات.

وأضافت ناجوليتا حافظ خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحالة المادية ستتعفى، مضيفة: "تجار برج الثور سيشهدون العديد من النجاحات خلال عام 2022".

تابعت خبيرة علم الأبراج والفلك، الحالة الصحية لمواليد برج الثور ستكون جديدة بسبب وجود كوكب المشترى في برج الحوت، كما سيشهد انتهاء الخلافات مع شريك الحياة، أما العازب سيدخل قفص الزوجية خلال النصف الأول من 2022.