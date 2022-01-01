خبيرة فلك عن شيرين عبدالوهاب: تأخرت كثيرا في الانفصال.. وحاولت إنجاح زواجها بكل الطرق

توك شو
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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قالت ناجوليتا حافظ، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن أصحاب برج الميزان ومن بينهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، كان لديهم علاقة عاطفية استحوذت عليهم بشكل كبير، وأخذت منهم كل أوقاتهم وطاقتهم ولم يكونوا يهتمون بأنفسهم.


وأضافت خبيرة علم الأبراج والفلك خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مولود برج الميزان كان لديه علاقة دفع فيها الكثير من أجل استمرارها ونجاحها بكل الطرق، والدليل على ذلك ما حدث مع شيرين عبدالوهاب والتي كان مفترضا أن تنفصل عن زوجها الفنان حسام حبيب منذ 3 أشهر تقريبا.


وتابعت أن الفنان محمد رمضان من مواليد 23 مايو سيحقق نجاحات مادية كبيرة وشهرة واسعة، موضحة أن كل مواليد هذا اليوم سيحصلون على الكثير من الأمنيات والأموال والشهرة في مجالات عملهم.

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