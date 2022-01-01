خبيرة فلك: نجاحات كبيرة تنتظر أصحاب برج السرطان في عام 2022

توك شو
برج السرطان
برج السرطان
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قالت ناجوليتا حافظ، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن أصحاب برج السرطان عقلاني جدا وبدأ تجنب التعامل بعواطفه وهو ما سيكون سببا في نجاحه خلال العام 2022.


وأضافت خبيرة علم الأبراج والفلك خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيكون لديه قفزة كبيرة جدا خلال العام الجديد في حياته العملية والمهنية، وسيكون له منافسين وأعداء كثير له، كما ستسلط عليه الأضواء والشهرة.


وتابعت أنه على الصعيد المادي، سيكون لدى مولود برج السرطان نجاحات مادية كبيرة خاصة بعد الإخفاقات التي حدثت معه خلال العام الماضي، موضحة أنه سيكون لديه استقرار مادي كبير جدا، مع ضرورة عدم الإسراف.

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