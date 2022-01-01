خبيرة فلك: مولود برج الجوزاء سيكون ناجح مهنيًا في 2022

توك شو
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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قالت ناجوليتا حافظ خبيرة علم الأبراج والفلك، إن مولود برج  الجوزاء أصيب بخسائر كبيرة خلال عام 2021، لافتة أن سيكون ناجح مهنيا خلال عام 2022 ومن الوارد أن يتعرض لعمليات نصب خلال النصف الثاني من 2022.

وأضافت ناجوليتا حافظ  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على الصعيد العاطفي سيكون متردد في اتخاذ قرارا الارتباط وربما يدخل قفص الزوجية لكن آخر 3 شهور من 2022.

تابعت خبيرة علم الأبراج والفلك، حالته الصحية ستكون جديدة خاصة خلال الـ 6 أشهر الأولى، أما على الصعيد المهني سيواجه العديد التحديات خلال النصف الثاني من العام 2022.

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