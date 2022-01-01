شديد البرودة.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

تشهد البلاد منذ الخميس الماضي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تمتد حتى مساء غدا الأحد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.





