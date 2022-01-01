أسعار الخضراوات اليوم السبت 1-1-2022
استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم خلال تعاملات الأسبوع في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة عند 1.5 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:
خيار 12 جنيهات
جزر 10 جنيهات
بصل ابيض 5 جنيهات
بصل احمر 6 جنيهات
بذنجان ابيض 9 جنيهات
بذنجان عروس 9 جنيهات
بذنجان رومي 7.5 جنيهات
بطاطس 9 جنيهات
فلفل الوان 10 جنيهات
ليمون بلدي 7.5 جنيهات
كوسة 15 جنيهات
بنجر 5 جنيهات
لفت 3.5 جنيهات
ثوم شبك 10 جنيهات
كرنب بلدى كبير 12 جنيهات
ك سبانخ 10 جنيهات
ك ملوخيه 10 جنيهات
ك وربع قلقاس 10 جنيهات
قرنبيط 15 جنيهات
ك فاصوليا 10 جنيهات
ك بسله 10 جنيهات
بطاطا سكري 2 جنيهات
كابوتشا 4 جنيهات
مشروم 22 جنيهات
سبانخ 4 جنيهات
ك تفاح اصفر فاخر 23 جنيهات
ك تفاح احمر 23 جنيهات
ك تفاح سكرى 23 جنيهات
ك موز بلدى 15 جنيهات
افوكادو 60 جنيهات
برتقال بصره 6 جنيهات
برتقال بلدي 6 جنيهات
ك جوافه درجة اولى10 جنيهات
رمان منفلوطي 13 جنيهات
كانتلوب 13 جنيهات
يوسفي عرايشى 6 جنيهات
يوسفي بلدي 5 جنيهات
يوسفي صيني 5 جنيهات
فراولة 11 جنيهات
ك كيوى 40 جنيهات