ارتفاع واردات مصر من الثلاجات إلى 17 مليون دولار سبتمبر الماضي

سجلت القيمة الإجمالية لواردات الثلاجات ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليون و747 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 9 ملايين و855 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين و892 ألف دولار.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات الثلاجات جاءت ضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 479 مليون و802 ألف دولار، مقابل 528 مليون و881 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 49 مليون دولار.

وحققت قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا ليسجل 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 22.5%، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع منها الأسمدة بنسبة 90.2 %، قضبان وعيدان وزوايا وإسلاك من حديد بنسبة 57.0%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5%، ملابس جاهزة بنسبة 22.6%، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البان بنسبه 7.4 %، أقمشة قطنية بنسبة 3.1 %، أثاث بنسبة 39%، سكر مكرر بنسبة 60.3%.



