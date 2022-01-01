حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 1-1-2022 فى مصر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق الأول من يناير 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
حالة الطقس
وتوقعت الهيئة أن يكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
حالة الطقس اليوم
وأوضحت "الأرصاد" أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة سقوطا للأمطار بنسبة حدوث 60 إلى 70 % تقريبا على مناطق من شمال الصعيد في فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على مرتفعات من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
حالة الطقس اليوم السبت
وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 إلى 50 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.
حالة الطقس وسقوط الأمطار
وأكدت الهيئة وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
توقعات حالة الطقس اليوم
ولفتت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-1-2022
العظمى الصغرى
القاهرة 17 11
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 11
دمنهور 17 11
بلطيم 16 12
مطروح 18 11
السلوم 17 11
سيوة 17 12
بورسعيد 17 11
دمياط 17 12
الزقازيق 17 11
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 19 13
السويس 18 11
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 18 11
نخل 17 05
نويبع 20 15
طابا 18 10
كاترين 13 03
الطور 20 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 21 14
الفيوم 17 10
بني سويف 17 09
المنيا 17 07
أسيوط 17 08
سوهاج 19 09
قنا 21 09
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
ادفو 23 11
أبوسمبل 23 10
الوادي الجديد 21 05
الشلاتين 24 15
أبو رماد 23 15
حلايب 22 15
رأس حدربة 21 14