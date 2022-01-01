حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 1-1-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق الأول من يناير 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن يكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت "الأرصاد" أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة سقوطا للأمطار بنسبة حدوث 60 إلى 70 % تقريبا على مناطق من شمال الصعيد في فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على مرتفعات من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم السبت

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 إلى 50 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس وسقوط الأمطار

وأكدت الهيئة وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-1-2022

العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 16 12

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 17 12

بورسعيد 17 11

دمياط 17 12

الزقازيق 17 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 13

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 18 11

نخل 17 05

نويبع 20 15

طابا 18 10

كاترين 13 03

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 10

بني سويف 17 09

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 11

ادفو 23 11

أبوسمبل 23 10

الوادي الجديد 21 05

الشلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14