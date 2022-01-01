اليمن: ألوية العمالقة تحرر أجزاء من مديرية عسيلان في شبوة

عربي ودولي
اليمن - أرشيفية
اليمن - أرشيفية
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادرها بأن ألوية العمالقة حررت أجزاء من مديرية عسيلان في شبوة باليمن، وسط اندحار ميليشيا الحوثي.

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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