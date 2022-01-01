شيرين عبد الوهاب تتصدر جوجل بعد ظهورها في "صاحبة السعادة"

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب اليوم السبت، الموافق الأول من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت في برنامج "صاحبة السعادة".

شيرين عبد الوهاب

وحلت شيرين عبد الوهاب ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة والفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "DMC".

ظهور شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين عبد الوهاب في برنامج "صاحبة السعادة" مع ابنتيها مريم وهنا، حيث تفاجأ الجمهور ببعض الأمور التي لم تكشف من قبل، حيث تم الإفصاح عن بعض الجوانب والأمور الحياتية والفنية.

إطلالة وتصريحات شيرين عبد الوهاب

وقالت شيرين عبد الوهاب إن ابنتها مريم رسامة ماهرة، ولديها مواهب مميزة، مضيفة: "وأنا حامل فيها كنت بلون كتير، وباكل حلويات كتير، فهي طالعة بتحب الرسم وبتحب أكل الحلو جدا.. هما الاتنين شطار وبيفاجئوني".

ابنتا شيرين عبد الوهاب

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أن ابنتها هنا تحب أن تقول مواعظ دوما من الممكن أن يعيش بها الانسان عمرا كاملا، ولا سيما عند الحديث معها في بعض الأمور التي تخصك.

قرار اعتزال شيرين عبد الوهاب

وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى أنها عندما أعلنت الاعتزال، ترددت في حضور حفلة مدرسية لابنتيها، حتى لا يسألها الحضور عن الأسباب، فطلبت منها "هنا" أن تذهب ولا تتوقع حدوث الأمور السيئة حتى لا تحدث بالفعل.

شيرين عبد الوهاب ضيفة صاحبة السعادة

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها مع إسعاد يونس: "لما قلتلها مخاوفي قالت لي مامي ممكن تيجي تقعدي فوق ومحدش هيشوفك، لكن هتقعدي تفكري في حاجات وحشة هتحصل هتلاقيها حصلت، استني لما اللحظة دي تيجي، بلاش تتوقعي الأسوأ".

مفاجأة حول طول شيرين عبد الوهاب

وفاجأت هنا والدتها شيرين عبد الوهاب أمام الجمهور عندما ردت على سؤال إسعاد يونس حول طول والدتها، إذ أفصحت أنها الأطول من والدتها، ليتبين للجمهور أنهما أطول من والدتيهما، في مشهد قررت فيه شرين التخلي عن حذائها التي ترتديه من أجل إثبات عكس ما قالته ابنتها إلا أنه ثبت قصرها في مشهد غلبت عليه المشاعر.