سعر صرف اليورو اليوم السبت 1-1-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تباين سعر صرف اليورو اليوم السبت 1-1-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.67 جنيه للشراء، و17.85 للبيع، مقابل سعره الخميس كان مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و17.85 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.71 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.71 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.65 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.68 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.68 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.70 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.70 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.72 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

عاجل.. نجم الأهلي يبلغ الخطيب بموعد إعتزاله

تأجيل محاكمة كريم الهواري لاطلاع دفاعه على أوراق القضية

برشلونة يقترب من حسم صفقة مميزة

تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق لإلغاء توكيلين لوالدها

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم السفاح

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني