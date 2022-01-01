تركيا ترفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50% و100%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات في أول أيام العام الجديد، كما رفعت مجددا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.
  
وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و50% للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.

يذكر أن التضخم السنوي في تركيا ارتفع لما فوق 21% في نوفمبر تشرين الثاني وتجاوز فيما يبدو 30% في ديسمبر كانون الأول بعد تراجع حاد في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

 

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