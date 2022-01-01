صادرات قطر من الغاز المسال ترتفع 5%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى نحو 20 مليون طن وفق بيانات رسمية.

وبلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الدولية العام الماضي نحو 80 مليون طن بإنخفاض نسبته 3.6% على أساس سنوي بتأثير من عمليات الصيانة.

هذا وتستحوذ قطر على 22% من حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا تليها استراليا بنسبة 21%.

واستأثرت الأسواق الآسيوية على الحصة الأكبر من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي وبنسبة 68% ثم الأوروبية بنسبة 22%.

وتبدأ قطر في عام 2022  المرحلة الأولى من تطوير حقل غاز الشمال لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% وصولا إلى 110 مليون طن سنويا في عام 2025، ومن ثم إلى 126 مليون طن سنويا بنهاية العام 2027.
 

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