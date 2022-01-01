حفلات رأس السنة 2022 في مصر.. الأرصاد: أمطار بهذه المناطق

بدأت 2022 بحفلات رأس السنة 2022 في مصر، حيث احفل لمصريين بقدوم عام ميلادي جديد، أملين أن يتبدل حالهم إلى أحسن حال وداعين الله عز وجل أن يكرمهم بكل خير وسعادة، وتصدرت عبارة حفلات رس السنة 2022 في مصر تريند جوجل، حيث يبحث المواطنين عن الأماكن التي ستشهد أمطار ورياح اليوم استكمالا للاحتفالات ببداية عام جديد وانتهاء عام.

حفلات رأس السنة 2022 في مصر

حفلات رأس السنة 2022 في مصر، ظل لمصرييون يحتفلون ببدية لعام لجديد وانطلقوا في شوارع القاهرة يشاهدون الاحتفالات وبدأ القلق يسيطر عليهم وبدأو يبحثون عن توقعات الأرصاد لطقس اليوم لكي يستكموا الاحتفالات اليوم.

ووفقا لبين الارصاد الجوية عن حالة الطقس جاء التالي:

-تنخفض درجة الحرارة على مناطق وسط الجمهورية وتشتد البرودة على مناطق شمال ووسط الصعيد نهارًا.

-يكون الطقس بارد على المناطق الشمالية ولطيفًا بالجنوب تزامنًا مع حفلات رأس السنة 2022 في مصر.

-هطول امطار على مناطق شمال ووسط سيناء امتدادًا إلى مرتفعاتها الجنوبية، خليج السويس وشمال الأحمر، شمال ووسط الصعيد والواحات،.

-الأمطار تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد قد تؤدي إلى تشكل السيول.

-متد الأمطار لمناطق من وسط البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تصل لمناطق من جنوب البحر الأحمر وذلك في حفلات رأس السنة 2022.

وإليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى والعظمى:

القاهرة 18/11

الإسكندرية 18/11

مرسى مطروح 18/14

دمياط 18/11

بورسعيد 17/13

العريش 18/12

المنصورة 18/9

كفرالشيخ 18/8

دمنهور 18/9

طنطا 18/9

شبين الكوم 18/9

الزقازيق 18/9

الإسماعيلية 19/9

السويس 19/11

الفيوم 18/8

بني سويف 18/10

المنيا 15/7

أسيوط 17/7

سوهاج 20/8

قنا 21/8

الأقصر 21/8

أسوان 22/10

شرم الشيخ 20/15

الغردقة 22/13

حلايب 24/17