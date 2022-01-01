الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمحيط الغابة الشجرية بالغردقة (صور)

اندلع حريق هائل في محيط الغابة الشجرية، شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بمدينة الغردقة، بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط الغابة الشجرية شمال مدينة الغردقة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالغردقة، بـ 2 سيارة إطفاء، لموقع الحريق.



وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق هائل بمحيط الغاية الشجرية

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بالغردقة

حريق بمحيط الغاية الشجرية بالغردقة