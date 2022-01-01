644 مليار دولار قيمة صادرات كوريا الجنوبية في 2021



ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي من حيث القيمة في 2021، رغم جائحة فيروس كورونا ونقص الأمدادات العالمية.

وارتفعت الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 25.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 54. 644 مليار دولار. وفي نفس الوقت، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة، اليوم، ارتفاع الصادرات مجددا بعد تراجع في العامين الماضيين.

وكان المعدل القياسي السابق في 2018، عندما بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 604 مليار دولار.

وتردد أن بيانات الصادرات الإيجابية ترجع في الأساس إلى ارتفاع الطلب الأجنبي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية. كما زادت صادرات السيارات والفولاذ بشكل كبير.

وارتفعت صادرات الرقائق 29 % لتصل إلى 128 مليار دولار. وشهدت البتروكيماويات زيادة 54.8 % لتصل إلى 55.1 مليار دولار.

وتشمل الصادرات الرئيسية السفن والمعدات وكذلك الهواتف الذكية والشاشات المسطحة. وتعتمد البلاد بشدة على اتفاقيات التجارة الحرة. ومن بين أشياء أخرى لديها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.