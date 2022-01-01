تفاصيل حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي في احتفالية رأس السنة

حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي، احتفلت القنوات الفضائية والبرامج الكبرى التي يقدمها نجوم الإعلام في مصر برأس السنة الميلادية الجديدة 2022 باستضافة نجوم الفن.

حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي

وتصدرت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي اليوم السبت، الموافق الأول من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث لاقت إعجاب الملايين من المتابعين.

مشاهدات حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي

وحصدت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي نسب عالية من المشاهدات ببعد انتهاء حفل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 حيث فاجأ "تيمو" جمهوره وعشاقه ببعض المفاجآت خلال الحلقة.

أحداث حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي

وشهدت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي الإفصاح عن بعض المفاجآت منها قيامه بتقليد الفنان المطرب بهاء سلطان في دويتو كان يظنه الجميع أنه للاثنين بينما الواق أن تامر حسني هو من قام بغنائه فقط.

مفاجآت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي

وأزاح تامر حسني خلال حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي الستار عن بعض المشاهد في إحدى الأفلام التي قدمها رفقة الفنانة الكبيرة سوسن بدر وحققت رواجا كبيرا حيث قام بـ "دبلجة" صوتها وقلدها في مشهد بعدما سافرت وتفاجأ فريق العمل بعدم وضوح الصوت.

مضمون حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي

وتضمنت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي تقديم بعض الأغاني الجديدة والقديمة للفنان تامر حسني، لى جانب مشاركته في بعض الأجزاء التي تضمنت ألعابا وسط تشجيع مثالي من الجماهير.

حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي تعجب الجماهير

ولاقت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي إعجاب الكثيرين حيث شهدت تأدية اغنية "عارفة" للفنان الكبير علي الحجار والتي تعد رائعة فنية مبهرة حيث لحنها الموسيقار الكبير عمر خيرت.

حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي ورأيه في المرأة

وكشفت حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي عن رأيه في حنية الرجل والمرأة حيث قارن بينهما قائلًا: "حنية الست بشكل عام أكبر، لأنه عندها صبر أكثر من الراجل ممكن يبقى عنده بشكل عام مثلا حركة جدعنة عملها في اليوم حركة جدعنة الست طول اليوم بتعمل كده مع أولادها وبيته وجوزها وهي حنينة وصبورة أكتر وحنيتها بتبقى اكتر والراجل بيبقى ليه مواقف جدعنة والست لما بتتجدعن زيه عمرها ما بتوصل لمواقف جدعنته".

حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي تنل رضاء الجميع

وأشاد الجمهور المحتفل بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بتفاصيل حلقة تامر حسني مع منى الشاذلي وما تضمنته من مفاجآت في جو مبهج من الحضور والضيف والمذيعة الرائعة.