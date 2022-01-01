وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تنفيذ تكليفات القيادة السياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معه الاسرع في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاحات بعض المشروعات التنموية في محافظات الصعيد.


 وبحثا القصير والزملوط آخر مستجدات حصر وتصنيف الاراضى الصحراوية الجديدة المزمع استصلاحها وزراعاتها في المحافظة، وأيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الانواع ‏وذلك الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل.


وبحثا ‏وزير الزراعة ومحافظ الوادي كذلك الاهتمام بالتحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعي وآليات نشره فى مراكز الوادى وتشجيع المزراعين والمربين عليه تمشيا مع توجيهات فخامه الرئيس لرفع مستوى دخولهم وزيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان.

  
‏الوزير والمحافظ بحثا أيضا آليات الاهتمام بالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادي وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية للاستفادة من إمكانيات المحافظة في ذلك وكذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد.

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