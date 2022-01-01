ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سريلانكا بنسبة 22 %

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سريلانكا بنسبة قياسية قدرها 22،1 % في ديسمبر، حسب ما أظهرت أرقام رسمية السبت، في وقتيجهد البلد لتمويل واردات طارئة لسدّ نقص في السلع الضرورية. وكشفت هيئة التعداد والإحصاء أن تضخّم أسعار الغذاء بلغ مستوىقياسيا الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، منذ إطلاق مؤشّر كولومبو لأسعار الاستهلاك (سي سي بي آي) في2013.



وازدادت نسبة الارتفاع من 17،5 % في نوفمبر، وهي كانت بذاتها نسبة قياسية، إلى 22،1 % في ديسمبر، حسب الهيئة. وأعرب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في خطابه بمناسبة السنة الجديدة عن أمله في إنعاش الاقتصاد الذي يفتقر إلى السيولة، لكنه لم يعلن عن أي تدابير لمواجهة أزمة العملات الأجنبية الخانقة حسب الفرنسية.



وقال "أنا على ثقة بأن العام الجديد سيتيح فرصة لتسريع الخطوات التي اتّخذتها الحكومة لتخطّي التحدّيات وتعزيز الاقتصاد".



وخفّضت الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني مرتبة سريلانكا، مشكّكة في قدرتها على الإيفاء بالتزامات خدمة الدين بقيمة 26 مليار دولار.



وتأثرّ اقتصاد البلد القائم بجزء كبير منه على السياحة بتداعيات الجائحة واضطرت الحكومة إلى حظر جزء كبير من الواردات للحفاظ علىاحتياطي العملات الأجنبية.