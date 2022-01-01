رئيس " مياه القاهرة": مليار و770 مليون جنيه استثمارات خلال 2021

قال رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى المهندس مصطفى الشيمى إن أجمالي الاستثمارات خلال عام 2021 بلغت مليار و770 مليون جنيهفى قطاعات المحطات والشبكات والبطاريات وتحويل مسارات خطوط المياه وقطاع خدمة العملاء.





وأشار إلى نجاح الشركة فى الاعتماد الكامل على مواردها الخاصة فى دعم عدد من المشروعات التى قامت بتنفيذها، ومستمرة فى تنفيذودعم المشروعات التى تخدم المواطنين لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية فى جودة المياه وحملات الترشيد لخفض استهلاكالمياه بالمناطق المختلفة.





وأوضح أنه فى مجال المحطات تم الإنتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها وجاري تنفيذ العديد من المشروعاتبقيمة تخطت350 مليون جنيه حيث تم رفع كفاء محطات مياه التبين بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه الفسطاط بتكلفة 80 مليون جنيهومحطة مياه مسطرد بتكلفة 75 مليون جنيه ومحطة مياه شبرا الخيمة بتكلفة 26 مليون جنيه ومحطة مياه الروضة بتكلفة 24 مليون جنيهومحطة مياه شمال حلوان بتكلفة 13 مليون ومحطة مياه الاميرية بتكلفة 12 مليون جنيه ومحطة مياه المعادى بتكلفة 11 مليون جنيه.





وأضاف أنه فى مجال الروافع تم تطوير وتأهيل العديد من من الروافع بقيمة 80 مليون جنيه شملت روافع مصر الجديدة واسوان والغابةوالماظة الجديدة بتكلفة 16 مليون جنيه ورافع خزان 1000متر مكعب بالدويقة بتكلفة 10 ملايين جنيه ورافع الماظة مياه عكرة 20 مليون جنيهورافعى اعمار 1و2 بتكلفة 4 ملايين مشيرا إلى إنه فى مجال الشبكات تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه وجاريتنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 400مليون جنيه بمختلف مناطق خدمة الشركة.



وذكر أنه فى مجال منظومة بطاريات العدادت: تم توريد وتركيب منظومة بطاريات العدادات بمناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون ومناطقأخري في نطاق قطاع شمال وشرق وقطاع جنوب وغرب بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.





ولفت إلى أنه فى مجال تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية والتي تخطت قيمتها الـ800 مليون جنيه؛ تمالانتهاء من خطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير شوارع شرق القاهرة قطر 600 مم و200مم باطوال 4800م بتكلفة 39 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير محاور وشوارع وكبارى مدينة نصر بطول 2700م وبتكلفة 245 مليونجنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور شنزو ابى وتطوير منطقة الهاجانة بطول 10 آلاف متر وبتكلفة 84 مليونحنيه.





كما تم الانتهاء من خطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير شوارع شرق المترو والتروللى وعمر المختار بشرق القاهرة بطول20000 م بتكلفة 59 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور مسطرد الاربعين عدلى منصور بطول 9300 م وتكلفة 312 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور حسب الله الكفراوى بطول 7500م وبتكلفة 52 مليونجنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور جهان السادات بمدينة نصر بطول 4000 م بتكلفة 12 مليون جنيه.





وأضاف أنه فى مجال خدمة العملاء تم إنشاء وتأهيل العديد من مراكز خدمة العملاء لتغطية أكبر قدر من مناطق الخدمة بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه بانشاء مبنى خدمة العملاء بعين الصيرة بتكلفة 25 مليون جنيه، وانشاء مبنى خدمة العملاء ومكاتب قطاع تجارى بموقع اسمنتطرة بتكلفة 20 مليون جنيه، وتأهيل وإعداد شبكة مياه عين شمس، وتأهيل مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه؛ ليصبحعدد مراكز خدمة العملاء15 مركزًا، تقوم بتغطية مناطق خدمة الشركة.





وأوضح ان المرحلة الأسبانية بمحطة مياه مسطرد وشبكات مدينة نصر حصلت على شهادة دولية، وتجديد الشهادة لمحطات شبرا الخيمةوالاميرية ومياه المرج وروض الفرج وشبكات المقطم وعين شمس.





وأضاف ان قطاع المعامل قام بتطهير خزانات منزلية بـ 496 موقع بسعة إجمالية 13870 م3 بتكلفة 444،78جنيه والقيام بعمل تحاليللجهات خارجية بمبلغ وقدره 674،593 جنيه، مشيرا إلى أنه تزويد المعامل بأجهزة اوتوكلاف للتعقيم وإعدام المخلفات البكتيرية وجهازتقطير المياه الفائق وكابينة زرع العينات البكتريولوجية وجهاز مقياس الطيف الضوئي.





ونوه أن الشركة نجحت فى تقليل الفاقد من المياه المنتجة في الشبكات بنسبة وصلت إلى 22.8% بعد أن كانت 28% وذلك نتيجة الإجراءاتالتي إتخذتها في الأعوام الأخيرة.