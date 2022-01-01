وصول الدفعة الـ6 من منحة المشتقات النفطية السعودية لميناء الزيت في عدن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبرالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري منالمازوت؛





حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 506 آلاف طن متري؛ سدًا للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء فيالمحافظات اليمنية.





وتأتي منحة المشتقات النفطية امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، ولمنح المشتقاتالنفطية السعودية السابقة التي تبلغ أكثر من 4،2 مليارات دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 1،260،850 طنًامتريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي.





وأوضح وزير الكهرباء والطاقة اليمني أنور كلشات أن لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر كبير جدًا على المستوى الاقتصادي وعلىمستوى توفير الخدمات الكهربائية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى المعانة قبل وصول المنحة بشكل كبير من توفير الوقود، وكانت تحصلانقطاعات للكهرباء تصل إلى أيام، حيث وصلت في بعض المحافظات إلى 7 أيام من الانقطاع المستمر، ولكن مع وجود المنحة أصبح هناكاستقرار في توليد الكهرباء في المحافظات لنحو 7 أشهر منذ بدء المنحة، وهذا الأمر له أثر بالغ على المستوى الاقتصادي حيث وفرنا كثيرًامن المبالغ التي كانت ستنفق على شراء الوقود، وتم استثمارها في تحسين معيشة المواطن ووضع الحلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء.

وأضاف أن الجميع يلمس نتائج هذه المنحة والتحسن الذي حصل في توليد الكهرباء، والآن التوليد شبه مستقر، حيث يصل التوليد في بعضالمحافظات إلى 24 ساعة، وبعض المحافظات تحسن بشكل كبير عما كان عليه سابقًا.





من جهته أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل أنه ومع بداية العام الجديد 2022م نتسلم الدفعة السادسة من منحة المشتقاتالنفطية السعودية، منوها بدعم المملكة المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء والذي كان له بالغ الأثر في حياةالناس، ووفر على الحكومة اليمنية مبالغ طائلة بملايين الدولارات والتي كانت تتكبدها في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وعاد بالأثر الكبيرفي دعم خزينة الدولة اليمنية التي استفادت من تلك المبالغ في دفع الرواتب وتحسين بقية الخدمات