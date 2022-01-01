الجمارك: إحباط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور ) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.





بناءً علي معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات بقيام المدعو ح. ع. ع دليفري بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبيةالصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بمنطقة مصر الجديدة.





تم تقنين الإجراءات القانونية، وضبط عدد 30 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائبوالرسوم الجمركية.





بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 661 ألف جنيه و239 جنيهًا.