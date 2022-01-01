الرئيس الأمريكى يجرى مباحثات هاتفية الأحد مع نظيره الأوكرانى

يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن إجراء مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم الأحد المقبل، وسط تزايد التوترات مع روسيا بشأن حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.



وأكد مسئول بالبيت الأبيض - لشبكة (سى.إن.بى.سى.) الإخبارية - أن بايدن وزيلينسكى سيجريان تلك المباحثات وأن الرئيس الأمريكى يعتزم مراجعة الخطط الخاصة بالتحركات الدبلوماسية التى تستهدف المساعدة فى خفض حدة تصعيد الموقف فى المنطقة.

وفى سياق متصل كان بايدن قد ذكر فى تصريحات للصحفيين الجمعة أن روسيا ستواجه عقوبات شديدة لو أنها أقدمت على غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه رسالة وجهها بالفعل للرئيس الروسى خلال اتصالهما مؤخرا.



وتابع "سنقوم، بجانب العقوبات، بزيادة وجودنا فى أوروبا مع الشركاء فى حلف شمال الأطلسى " ناتو " " حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وتقوم روسيا بحشد قوات لها على الحدود مع أوكرانيا بما أثار المخاوف من زيادة التصعيد فى المنطقة.



وأجرى بايدن محادثات هاتفية الخميس مع الرئيس الروسى استمرت 50 دقيقة فى مسعى لخفض حدة التوترات.