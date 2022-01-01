أول تعليق لـ وزير التموين على زيادة سعر السكر

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب زيادة سعر كيس السكر على البطاقات التموينية.

وأوضح “المصيلحي”، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر منذ مارس 2021 يشهد ارتفاعات في الأسواق.

وأشار وزير التموين أنه الدولة المصرية حققت اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87%، لذا تستورد 12% فقط من السكر، مضيفا: “ تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك 50 طن سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري”.

وأشار إلى أن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية بـ 9200 جنيه للطن، وفي حال ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج.

وحول وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه، بداية من الأول من شهر يناير الجاري، قائلا: "لو محركتش سعر السكر.. الجميع سيحترق في المنظومة".

ونوه بأنه وجه المسئولين بأن تصل السلع للمواطن، موضحا أن عدم تحريك السعر سيحدث عدم التوازن ولن يكون في صالح أحد، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق.