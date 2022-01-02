"الأرصاد" تحذر من السحب المنخفضة: تؤدي لسقوط أمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد شملت كل أنحاء الجمهورية، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، السبت، إلى أنه من المتوقع أن تمتد السحب المنخفضة خلال الساعات المقبلة وتؤثر على سيناء والبحر الأحمر لتتساقط أمطار متوسطة الشدة، منوهة بأنه مازالت هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية بنسبة 30%.

ولفتت إلى أن المنخفض الجوي سيبدأ يتلاشى خلال الساعات المقبلة، وسنتأثر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا وستؤدي لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأكدت أن الأحوال الجوية استقرت على معظم أنحاء الجمهورية، محذرة من وجود شبورة مائية اعتبارا من صباح الغد، كاشفة أن هناك متنبىء جوي يتواصل مع كل محافظة لابلاغها بطبيعة حالة الطقس.