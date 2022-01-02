"الأرصاد" تحذر من السحب المنخفضة: تؤدي لسقوط أمطار

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد شملت كل أنحاء الجمهورية، حيث تعرضت البلاد لمنخفض جوي.

 

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، السبت،  إلى أنه من المتوقع أن تمتد السحب المنخفضة خلال الساعات المقبلة وتؤثر على سيناء والبحر الأحمر لتتساقط أمطار متوسطة الشدة، منوهة بأنه مازالت هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية بنسبة 30%.

 

ولفتت إلى أن المنخفض الجوي سيبدأ يتلاشى خلال الساعات المقبلة، وسنتأثر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا وستؤدي لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

 

وأكدت أن الأحوال الجوية استقرت على معظم أنحاء الجمهورية، محذرة من وجود شبورة مائية اعتبارا من صباح الغد، كاشفة أن هناك متنبىء جوي يتواصل مع كل محافظة لابلاغها بطبيعة حالة الطقس. 

سقوط أمطار السواحل الشمالية الطقس الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر: هطول أمطار رعدية غزيرة.. الليلة

استعدادات قصوى.. إجراءات وزارة التضامن لاستقبال موسم الشتاء (انفوجراف)

الأرصاد: أمطار رعدية وتقلبات جوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة على مدار اليومين المقبلين (فيديو)

هيثم شاكر لـ "الفجر الفني": دخلت ورش تمثيل.. ومستحيل أقدم دور "أكشن"

هيثم شاكر لـ "الفجر الفني": ولدت في السعودية وأتمنى تقديم ألبوم خليجي

تخصيص 30 مليون جنيه لحساب الإغاثات للمحافظات.. أبرز استعدادات 'التضامن' لموسم الشتاء

"التضامن" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي توقعات لسوء الأحوال الجوية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

نجم برشلونة على بُعد خطوة من الانضمام إلى توتنهام

عاجل| "الآثار عامت على وش الميه".. مصادر: مياه المطر أغرقت متحف شرم الشيخ

وزير الري يوجه رسالة صادمة للمصريين بشأن المياه: "متطمنوش"

عاجل| زيادة جديدة في المعاشات قريبا.. اعرف التفاصيل (فيديو)

عاجل.. الكشف عن سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

عاجل.. موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي

"أعطتها ألف جنيه".. اعترافات مثيرة للمتهم بالتعدي على سيدة بالوراق