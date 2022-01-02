سماح أنور تنضم لقائمة أبطال مسلسل "420 دقيقة"

الفجر الفني
سماح أنور
سماح أنور
Advertisements

 

تعاقدت الفنانة سماح أنور على المشاركة في مسلسل "420 دقيقة"، وهو بطولة زينة، محمد شاهين، رشدي الشامي، ومن المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لطرحه قريبًا.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار ست حلقات، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

ويعد هذا ثاني الأعمال التي يخرجها هاني خليفة، في الأعمال الدارمية القصيرة، وذلك بعد تقديمه مسلسل "نمرة 2"، الذي عرض عام 2020.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أنور، مسرحية "في انتظار بابا"، التي تعرض على المسرح القومي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي بطولة انتصار، أحمد سلامة، مفيد عاشور، وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج سمير العصفوري.

سماح أنور مسلسل 420 دقيقة زينة دراما رمضان 2022 محمد شاهين
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

عاجل| "الآثار عامت على وش الميه".. مصادر: مياه المطر أغرقت متحف شرم الشيخ

عاجل| زيادة جديدة في المعاشات قريبا.. اعرف التفاصيل (فيديو)

عاجل.. الكشف عن سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

"أعطتها ألف جنيه".. اعترافات مثيرة للمتهم بالتعدي على سيدة بالوراق

القضاء يعيد العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي

عاجل.. موسيماني يرفض عودة نجم الأهلي

نجم برشلونة على بُعد خطوة من الانضمام إلى توتنهام