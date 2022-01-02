سماح أنور تنضم لقائمة أبطال مسلسل "420 دقيقة"

تعاقدت الفنانة سماح أنور على المشاركة في مسلسل "420 دقيقة"، وهو بطولة زينة، محمد شاهين، رشدي الشامي، ومن المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لطرحه قريبًا.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار ست حلقات، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

ويعد هذا ثاني الأعمال التي يخرجها هاني خليفة، في الأعمال الدارمية القصيرة، وذلك بعد تقديمه مسلسل "نمرة 2"، الذي عرض عام 2020.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أنور، مسرحية "في انتظار بابا"، التي تعرض على المسرح القومي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي بطولة انتصار، أحمد سلامة، مفيد عاشور، وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج سمير العصفوري.