تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي وليفربول اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، اشتعلت المنافسات في "البريمير ليج" حيث أقيمت عدة لقاءات يوم أمس السبت، في إطار الجولة الحادية والعشرين من المسابقة الأقوى عالميا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر سيتي المثير على أرسنال بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ي الجولة الـ21.

صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي عقب انتهاء مباراة السيتي التي انتهت بالفوز لصالح رفاق بيب جوارديولا ليواصل صدارته جدول الترتيب، بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه ليفربول والذي يلعب اليوم أمام تشيلسي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي

ويواجه ليفربول صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم الأحد نظيره تشيلسي في الجولة 21 بالبريمير ليج 2021- 2022 على ملعب "ستامفورد بريدج".

مباريات اليوم وترتيب الدوري الإنجليزي

ويدخل تشيلسي مباراته اليوم أمام ليفربول وهو ثالث ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول منافس اليوم، ليكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وموعد مباراة تشيلسي وليفربول

وتنطلق مباراة تشيلسي وليفربول ضمن الجولة 21 والتي ستؤثر على ترتيب الدوري الإنجليزي في تمام الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

صراع ترتيب الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة تشيلسي وليفربول اليوم مواجهة شرسة على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يفرقهما نقطة واحدة، محاولين تقليص الفارق إلى 6 نقاط مع المتصدر مان سيتي.

مباريات البريمير ليج وترتيب الدوري الإنجليزي

لعب فريق ليفربول 19 جولة وأقل من العملاق اللندني تشيلسي الذي لعب 20 مباراة حيث جمع خلالها 42 نقطة ويسعى لفوز غال على رفاق كلوب لتعميق الفارق بينهما والاستقرار في المرتبة الثانية من ترتيب الدوري الإنجليزي على حسابهم.

مانشستر سيتي يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

واعتلى مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على أرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الإمارات، لحساب الأسبوع الواحد والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.