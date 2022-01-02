موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول وتشيلسي، زات حدة المنافسات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021- 2022، بعد مرور 21 جولة من المسابقة التي تلقى اهتمام الملايين من عشاقي ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم.

ليفربول وتشيلسي

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول وتشيلسي المرتقبة اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي لها اهتمام خاص في ظل ظروف الفريقين.

ظروف مباراة ليفربول وتشيلسي

وتأتي مباراة ليفربول وتشيلسي في ظروف استثنائية، حيث يتنافس الفريقان على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتقليص الفارق بينهما وبين المتصدر للجدول.

تفاصيل ليفربول وتشيلسي

ويتساءل الجمهور العاشق لكرة القدم والمصري بالتحديد عن تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي من أجل مشاهدة الفرعون محمد صلاح ومتابعة تألقه المستمر علا ملاعب الدوري الإنجليزي.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الوري الإنجليزي الممتاز بالسطور التالية:

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد في الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الـ7:30 بتوقيت السعودية.

ملعب مباراة ليفربول وتشيلسي

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز المواجهة المهمة والمرتقبة اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول وتشيلسي في مباراة المنافسة على الوصافة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وتشيلسي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بعد لعبه 21 جولة، ويليه "البلوز" برصيد 42 نقطة بعد لعب 20 مباراة، ثم ليفربول برصيد 41 نقطة ولعب 19 لقاء فقط.

غيابات ليفربول وتشيلسي

ويغيب المدرب الألماني يورجن كلوب عن مباراة ليفربول وتشيلسي بعد إعلان النادي في بيان رسمي عن إصابته بفيروس كورونا ليقود مساعده الهولندى بيبين ليندرز الفريق في ستامفورد بريدج، إضافة إلى ألكانتارا والبلجيكي ديفوك أوريجي ومينامينو.

آخر مواجهات ليفربول وتشيلسي

وحسمت التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الأخيرة والتي كانت ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في دوره الأول، ما ينبئ بمواجهة قوية مرتقبة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عن نقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قنواتها المدفوعة.