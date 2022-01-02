عاجل... قبول طعن العامري فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قبول الدعوى المقامة من العامري فاروق، وتطالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمَّن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما يترتب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن، شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضي السلبي بالامتناع عن نفاذ قرار الجمعية العمومية بإعلان فوز العامري فاروق

وقال العامري فاروق، إنه بتاريخ 4 أكتوبر 2021 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلى للرياضة البدنية – بجلسته الثانية عشر المستمر «الاجتماع الثاني» وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2011 اجتماع آخر في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.



كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 وفتح باب تلقى الترشيح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 لمدة سبعة أيام متتالية حتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة 8 ساعات يوميًا عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى السابعة مساء وبتاريخ 15 أكتوبر2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.



وبتاريخ 3 نوفمبر 2021، تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلى للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 25 و26 نوفمبر 2021



وفوجئ الطاعن بأن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.