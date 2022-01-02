أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 2-1-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 2-1-2022 وذلك بعد ارتفاعها بمناسبة رأس السنة الميلادية، متأثرة بالسوق العالمية، وكسر عيار 21 أكثر من 800 جنيها، في حين ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في آخر تعاملات اليوم السبت نحو جنيهين.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 534 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 801 جنيه.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 915 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6458 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميا:

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات أمس وسط تداولات ضعيفة في ظل العطلة، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن خلال 2021،ظل المعدن النفيس على موعده مع أسوأ أداء له منذ ست سنوات، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية إلى 1827 دولارًا للأوقية.