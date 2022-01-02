حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 2-1-2022 في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الثاني من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن حالة الطقس تميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس والأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس

وبيَنت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس صباح اليوم تشهد تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد وحالة الطقس

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة.

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.