أسعار الخضراوات اليوم الأحد 2-1-2022 في سوق العبور
استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأحد، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم خلال تعاملات الأسبوع في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة عند 1.5 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:
خيار 12 جنيهات
جزر 10 جنيهات
بصل ابيض 5 جنيهات
بصل احمر 6 جنيهات
بذنجان ابيض 9 جنيهات
بذنجان عروس 9 جنيهات
بذنجان رومي 7.5 جنيهات
بطاطس 9 جنيهات
فلفل الوان 10 جنيهات
ليمون بلدي 7.5 جنيهات
كوسة 15 جنيهات
بنجر 5 جنيهات
لفت 3.5 جنيهات
ثوم شبك 10 جنيهات
كرنب بلدى كبير 12 جنيهات
ك سبانخ 10 جنيهات
ك ملوخيه 10 جنيهات
ك وربع قلقاس 10 جنيهات
قرنبيط 15 جنيهات
ك فاصوليا 10 جنيهات
ك بسله 10 جنيهات
بطاطا سكري 2 جنيهات
كابوتشا 4 جنيهات
مشروم 22 جنيهات
سبانخ 4 جنيهات
ك تفاح اصفر فاخر 23 جنيهات
ك تفاح احمر 23 جنيهات
ك تفاح سكرى 23 جنيهات
ك موز بلدى 15 جنيهات
افوكادو 60 جنيهات
برتقال بصره 6 جنيهات
برتقال بلدي 6 جنيهات
ك جوافه درجة اولى10 جنيهات
رمان منفلوطي 13 جنيهات
كانتلوب 13 جنيهات
يوسفي عرايشى 6 جنيهات
يوسفي بلدي 5 جنيهات
يوسفي صيني 5 جنيهات
فراولة 11 جنيهات
ك كيوى 40 جنيهات