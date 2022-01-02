مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة سوهاج الجديدة



تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، يرافقه المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة والانتهاء من الأعمال بالمشروعات القومية للعمل على جذب السكان بالمدن الجديدة.



واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة سوهاج الجديدة، بتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بطاقة تصميمية 36000م3/ يوم، والتي يتم تنفيذها في إطار خُطة الدولة لترشيد استخدام المياه النقية في ري المسطحات الخضراء والأشجار غير المثمرة.



كما شهد مسئولو الوزارة، بدء التشغيل التجريبى لطلمبات المعالجة الثلاثية للمرحلة الأولى بالمحطة بطاقة 12 ألف م3/يوم، والتي يتم التحكم في عملها بنظام plc، وأوصوا بضرورة زيادة المسطحات الخضراء والأشجار كثيفة الظل وغير المثمرة لتكون متنفسًا لسكان مدينة سوهاج الجديدة، كما وجهوا الشكر للقائمين على العمل بالمحطة ومسئولي المشروع بالجهاز.



ثم انتقل مسئولو الوزارة إلى موقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل " إسكان اجتماعي " بمنطقة الـ138 عمارة بالحي الرابع بسوهاج الجديدة، والتي تشتمل على نحو 3312 وحدة سكنية كاملة التشطيب تم الانتهاء من تنفيذها، وطالبوا بضرورة عمل مسار للمشاة ومقاعد بالجزر والمسطحات الخضراء الموجودة أمام المنطقة، كما تفقدوا الحدائق والجزر للاستفادة من مياه الصرف المعالجة الثلاثية المنتجة من المحطة.



ثم تفقد مسئولو الإسكان المستشفى الجامعى التي تم تنفيذها تحت إشراف جهاز المدينة سعة 200 سرير، بجانب تفقد مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وتشمل الطريق المزدوج المار أمام المدينة بطول 14 كم والطريق المؤدى إلى مطار سوهاج الدولى بطول 7،3 كم والمحاور الرئيسية بالمدخل الشمالى بالمدينة.



وفي ختام الجولة، طالب مسئولو الوزارة بالعمل بكافة المحاور لتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة، كما أكدوا على ضرورة الاستفادة من تغطية أماكن انتظار السيارات عن طريق تركيب خلايا طاقة شمسية لتوليد الكهرباء واستخدامها في إنارة الشوارع.