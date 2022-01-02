مسلسل أنا وهي.. مواعيد العرض والإعادة وتردد القنوات الناقلة

تصدر مسلسل أنا وهي تريند جوجل حيث تم عرض الحلقة لأولى أمس السبت، ويبحث عشاق الدراما المصرية على مواعيد عرض مسلسل أنا وهي والإعادة والقنوات الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

تم عرض مسلسل نا وهي السبت 1 يناير 2022 م في أول أيام العام الجديد 2022، وبدأت قناة سي بي سي وقناة سي بي سي دراما في عرض أول حلقات مسلسل أنا وهي كعرض أول وحصري، ويعرض المسلسل يوميا من السبت إلى الأربعاء.

مواعيد إعادة مسلسل أنا وهي

من المقرر عرض مسلسل أنا وهي في تمام الساعة الثامنة مساءًا، الإعادة الأولى الثانية والنصف بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية الثانية عشر ظهرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل أنا وهي

مسلسل " أنا وهي " من المقرر أن يتم عرضه يوميا على قناة cbc وcbc دراما، حيث يمكن متابعة المسلسل يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل سبوع.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل أنا وهي

تبث قنوات سي بي سي على النايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



ويشارك في مسلسل أنا وهي كل من أشرف عبد الباقي – أحمد حاتم – هنا الزاهد – ميرهان حسين – محمد ثروت – سليمان عيد – محمود البزاوي – سلوى محمد علي – محمد الصاوي – أحمد عنان – أحمد صبري غباشي – ندى عادل – محمد المولى.

الإنتاج: منى قطب – يوسف عطية، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.