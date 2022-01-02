ننشر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي في الصدارة

تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي تريند جوجل، حيث يبحث عشاق الكرة العالمية عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 2-1 ليحلق مانشسترسيتي في الصدارة.

مانشستر سيتي يعتلي صدرة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وفاز فريق مانشستر سيتي أمس السبت على أرسنال بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقاط عن فريق تشيلسي صاحب الـ 42 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة قبل مواجهة اليوم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحافظ فريق آرسنال على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 33 نقطة، ويحتل مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويتواجد وولفر في المركز الثامن برضيد25 نقطة، أما ليستر سيتي يتواجد في المركز لتاسع برضيد 25 نقطة، وفي المركزالعاشر يتواجد بريتون برضيد 24 تقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: