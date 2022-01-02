في أول اجتماع بينهما.. مرتضي منصور يوجه رسالة إلى كارتيرون

عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ولاعبي الفريق الأول اليوم قبل انطلاقة المران.

وحرص مرتضي منصور على استقبال الفريق الأول في الصالة المغطاة للاجتماع باللاعبين والجهاز

وقال مرتضى في حديثه مع الفرنسي باتريس كارتيرون قائلا: "نسيت ما حدث في الماضي، ولن يجبرني أي شخص للإبقاء على مدرب أو لاعب دون رغبة مني".

وأضاف "أنت مستمر في عملك كمدير فني للزمالك لأنك مدرب ناجح، وهناك تجانس كبير بينك وبين اللاعبين وأنت شعرت بفارق العمل في مصر وأي دولة آخرى".

وشدد رئيس الزمالك في حديثه الموجه لكارتيرون، على أنه قام بتعيين مساعدين له من أجل معاونته وليس لدفعه إلى الرحيل عن النادي.