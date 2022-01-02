قوس قزح يتصدر "جوجل" بعد الظهور في محافظات الصعيد

تصدر قوس قزح مؤشرات البحث “جوجل” بعد الظهور في محافظات الصعيد، حيث أن قوس قزح عندما يظهر في السماء نرى مشهد بديع في غاية الجمال ويخرج الجميع يشاهده ويلتقط له صورا كثيرة.

قوس قزح ظهر في محافظات الصعيد وخاصة المنيا وسوهاجـ، حيث استمر هطول الامطار هناك لساعات وانقطع التيار الكهربائي أيضا.

ظهور قوس قزح في المنيا

تعرضت محافظة المنيا لهطول لأمطار الغزيرة وشهدت المحافظة غيوم ورياح، حيث أدت التقلبات الجوية بالمحافظة لدفع لوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، بالمعدات الثقيلة وسيارات شفط المياه، بجميع شوارعها منعا لتجمع المياه.

ظهور قوس قزح في سوهاج

تابع الأهالى بمحافظة سوهاج ظاهرة حدوث " قوس قزح" في سماء المحافظة، نتيجة هطول الأمطار الكثيفة، حيث لفت قوس قزح أنظار الأهالى وقموا بتصويره.

قوس القزح

يظهر قوس قزح نتيجة لظاهرة انكسار الضوء، فعندما تمر الأشعة الضوئية بالهواء يظهر ضوء أبيض، وعندما تصطدم أشعة الشمس بجسمٍ ما مثل الضباب، أو قطرات المطر؛ فإن الأشعة تنكسر، أو تنحني.

ألوان قوس القزح

يتكون قوس قزح من العديد من الألوان وتتضمن الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.