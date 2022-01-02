يوفنتوس يحدد شروط رحيل موراتا

حدد نادي يوفنتوس شرطًا من أجل الموافقة على انتقال ألفارو موراتا إلى صفوف برشلونة في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.



ويرغب برشلونة في التعاقد مع موراتا لتدعيم هجومه بطلب من تشافي هرنانديز، حيث يتواصل النادي مع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد لحسم الصفقة إذ يلعب الإيطالي على سبيل الإعارة مع السيدة العجوز.



وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن يوفنتوس لا يُمانع انتقال موراتا إلى برشلونة، خاصًة أن النادي قرر ألا يفعل بند شراء المهاجم الإسباني من أتلتيكو مدريد، ولكن إدارة السيدة العجوز ترغب في ضم مُهاجم جديد أولًا.



وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوفنتوس قرر بنسبة 100% أنهم لن يدفعوا 40 مليون يورو للتعاقد مع موراتا في الصيف".



وأتم: "ولكن يوفنتوس لن يسمح لـ موراتا بالمُغادرة إذا لم يجد النادي مُهاجمًا جديدًا، كما أن يوفنتوس غير حريص على التعاقد مع ديباي مقابل السماح لموراتا بالانتقال إلى برشلونة".

