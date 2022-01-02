135 مليار دولار إيرادات تطبيقات الهواتف الذكية في 2021



واصلت سوق تطبيقات الأجهزة الذكية نموها خلال 2021 حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواء عبر آب ستور أو جوجل بلاي إلى 135 مليار دولار خلال 2021 حسب أحدث التقارير.

وبحسب شركة آب آني لمتابعة سوق التطبيقات فإن هذا الرقم مرشح للزيادة عند صدور بيانات 2021 النهائية بإضافة مبيعات التطبيقات على المتاجر الأخرى في الصين. وقال موقع "تك كرانش" إن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال 2021 زاد بمقدار 10 مليارات مرة عن 2020 ليصل إلى 140 مليار مرة.

وأشار إلى أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية أصبحت صناعة ضخمة حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطور تطبيقات تستهدف الأجهزة المحمولة أولا في 2019 إلى 544 مليار دولار وهو ما يزيد 6.5 مرة عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التي لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة. في الوقت نفسه ضخ المستثمرون خلال 2021 نحو 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27 % سنويا.

من ناحية أخرى تتوقع شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات وصول عدد شركات التطبيقات التي حققت أرباحا سنوية بقيمة مليون دولار لأول مرة خلال العام الحالي إلى نحو ضعف عدد الشركات المناظرة التي حققت أول مليون دولار أرباح صافية في 2016. وأضافت الشركة أن عدد الشركات التي حققت أول مليون دولار أرباح خلال 2021 بلغ 900 ألف شركة مقابل 475 ألف شركة في 2016.