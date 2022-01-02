الديون الخارجية للصين وصلت إلى 2.7 تريليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من 2021 وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.

ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن وانج تشون نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي القول في بيان إن 47% من ديون الصين المستحقة البالغة 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو.

كما نقل عن وانج تشون قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وأضاف إن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود. مشيرا إلى تحديات وباء كورونا العالمي والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصاداتالمتقدمة.

 

 

 

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