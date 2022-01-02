مواعيد عرض مسلسل أنا وهي للنجمين هنا الزاهد وأحمد حاتم

تصدر مسلسل أنا وهي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد الموافق الثاني من يناير 2021، عقب عرض أولى الحلقات يوم أمس والتي لاقت عجاب الكثيرين.

مسلسل أنا وهي

ويقوم ببطولة مسلسل أنا وهي الفنانة هنا الزاهد والنجم أحمد حاتم حيث يكونان ثنائيا مميزا في دور لم يظهر به الثنائي من قبل، حيث يقدمان شخصيتين مختلفتين عن بقية أدوارهما.

مسلسل أنا وهي يتصدر جوجل

واعتلى مسلسل أنا وهي تريند جوجل عقب عرض الحلقة الأولى له أمس والذى شهدت عديد من المفاجآت حيث ظهرت هنا الزاهد بشكل جديد ومختلف عن الذى قدمته من قبل.

تفاصيل مسلسل أنا وهي

وتدور أحداث مسلسل أنا وهي في قالب كوميدي ذات الـ15 حلقة في شكل جديد من أشكال الدراما، ويشارك به مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

وتنقل قناة cbc مسلسل أنا وهي فى الـ8 مساء ويعاد مسلسل انا وهى في تمام الـ2.30 صباحا، والساعة 12 ظهرا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحا والساعة 10 صباحا.

طرح برومو مسلسل أنا وهي

وطرحت الشركة المنتجة "برومو" مسلسل أنا وهي حيث لاقى إعجاب الجمهور خاصة وكشف بعض التفاصيل الخاصة بالعمل والذى تدور احداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول قصة حب تجمع بين احمد حاتم وهنا الزاهد.

مسلسل أنا وهي ومعاناة هنا وحاتم

ويعاني حاتم وهنا الزاهد في مسلسل أنا وهي من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقى، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

مسلسل أنا وهي والثنائي

وشاركت النجمة الشابة هنا الزاهد الفنان أحمد حاتم في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية قبل أن يجتمعا مجدد في مسلسل أنا وهي الذي يعرض حاليا عبر مجموعة قنوات سي بي سي.