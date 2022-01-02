صادرات عُمان من النفط تتراجع 8.7% خلال نوفمبر

شهدت عُمان تراجعًا في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 8.67 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 23.311 مليون برميل، مقارنة بنحو 25.524 مليون برميل خلال أكتوبر الماضي.

واستحوذت الصين على 94.64 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 22061 مليون برميل، بتراجع 5.67 بالمائة، على أساس شهري.

وتلتها الهند باستيرادها 949.1 ألف برميل، تمثل 4.07 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال نوفمبر الماضي، وبتراجع 9.77 بالمائة، مقارنة بوارداتها من الخام العُماني في أكتوبر الماضي.

وشهدت عُمان تراجعًا في إنتاجها من النفط الخام والمكثفات خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.75 بالمائة، على أساس شهري، ليصل إلى 29.948 مليون برميل، مقارنة بنحو 30.794 مليون برميل خلال أكتوبر الماضي.