تراجع إنتاج النفط العُماني 2.75% خلال نوفمبر

بوابة الفجر
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شهدت عُمان تراجعًا في إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بنسبة 2.75 بالمائة خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 29.948 مليون برميل، مقارنة بنحو 30.794 مليون برميل خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، تراجع حجم إنتاج عُمان من النفط الخام منفصلًا بنسبة 2.82 بالمائة خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إلى 23.285 مليون برميل، مقارنة بنحو 22.908 مليون برميل خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وتراجع كذلك إنتاج عُمان من المكثفات بنسبة 3.2 بالمائة خلال الشهر، إلى 6.663 مليون برميل، مقارنة بنحو 6.883 مليون برميل خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات بنسبة 0.49 بالمائة خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على أساس شهري، إلى 998.3 برميل، مقارنة بنحو 993.4 برميل خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وأظهرت البينات كذلك ارتفاع متوسط سعر البرميل بنسبة 4.9 بالمائة خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على أساس شهري، إلى 72.8 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 69.4 دولار للبرميل خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

 

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