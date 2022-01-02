رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض فرصة نادرة لترتيب الأوضاع في اليمن

عربي ودولي
الحوثيين - أرشيفية
الحوثيين - أرشيفية
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أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، أن اتفاق الرياض فرصة نادرة لترتيب الأوضاع في اليمن.

وقال رئيس الوزراء اليمني، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن تحركات ألوية العمالقة في شبوة من شأنها قلب موازين المعركة.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن الحوثيين جماعة إرهابية لا تهتم بالضحايا الذين ترسلهم لمأرب.

وتابع الدكتور معين عبدالملك: "إذا لم يسلك الحوثيون مسار الحوار فالخيارات الأخرى مفتوحة"، مضيفًا أن استعادة موارد الدولة من أيدي شبكات النفوذ ليس سهلا. 

اتفاق الرياض اليمن الحوثيين
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