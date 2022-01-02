سعر الذهب اليوم الأحد 2-1-2021- في محلات الصاغة

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سجل سعر الذهب اليوم الأحد الموافق الـ2 من يناير 2022، استقرارا في ثاني تعاملات العام الميلادي الجديد بعدما استقرت الزيادة نحو الـ7 جنيهات في المتوسط لدى محلات الصاغة.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية سعر الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة في السطور التالية:

 

سعر الذهب اليوم عيار 21 جرام

 

سجل سعر الذهب عيار 21 جرام استقرار عند الـ799 جنيها، وهو الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الذهب عيار 24 جرام 

 

وسجل سعر الذهب عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 913 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 18

 

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو685 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

 

كما استقر سعر الذهب عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 533 جنيها.

 

سعر الذهب والجنيه

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها، وأوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 905.143 جنيه.

 

 

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