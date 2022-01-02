وزير الزراعة: تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5٠6 مليون طن مشيرا إلى هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.



القصير أكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.



واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.



كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.



ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت نحو 5 مليون و640 الف و144 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألف و768 طن عن العام الماضي والتي بلغت 5 مليون و153 ألف و376 طن وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و805 ألف 893 طن، بالإضافة إلي تصدير 650 ألف 340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألف و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 276 ألف و141 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و450 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 113 الف و598 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 86 الف و629 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 38 الف و 132 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و538 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 الف و565 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 19 الف و193 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 16 الف و887 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 الاف و474 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 8590 طن.